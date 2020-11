Stiri pe aceeasi tema

- Ariston marcheaza Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare prin sustinerea cercetarilor stiintifice asupra impactului schimbarilor climatice. Oamenii de știința estimeaza ca in 2050 aproximativ 200 de milioane de oameni vor fi nevoiti sa migreze din cauza schimbarilor climatice. ...

- Camelia Gavrila, deputat PSD de Iasi, transmite un mesaj despre sensurile cunoașterii și ale progresului științific, despre ințelegerea lumii și a valorilor umaniste, cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare."Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificații,…

- Data de 10 noiembrie a capatat multiple semnificatii, fiind denumita sugestiv Ziua Internationala a Stiintei pentru Pace si Dezvoltare (World Science Day for Peace and Development), sarbatoare aflata sub egida Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO). Aceasta titulatura…

- Cercetatorii din SUA au studiat modul in care microbii din ocean pot afecta schimbarile climatice. S-a dovedit ca ei reacționeaza la acele evenimente care au loc in jur și schimba compoziția gazelor sau a aerosolilor pentru a echilibra vremea. Oamenii de știința din Comunitatea chimica americana au…