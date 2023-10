Stiri pe aceeasi tema

- In cursul sapaturilor arheologice de la marginea cimitirului din Alba Iulia au fost gasite interesante vestigii din epoca romana, printre care bijuterii de aur, o caseta pentru farduri si un vas de bronz unicat. Vestigiile descoperite sunt printre cele mai bogate gasite vreodata pe teritoriul fostei…

- O specie invaziva de furnici alogene s-a stabilit in Italia si s-ar putea raspandi rapid prin Europa pana in Marea Britanie, odata cu incalzirea globala, avertizeaza un studiu recent. Cercetatorii au identificat 88 de cuiburi de furnici rosii de foc in apropiere de Siracuza, in Sicilia.

- Metastaza este procesul prin care celulele tumorale se extind, afectand alte tesuturi sau organe, si este cauza pentru aproximativ 90% dintre toate decesele cauzate de cancer. Acum, un studiu care investigheaza modalitati de a opri adaptarea metabolica in celulele maligne a descoperit o noua tinta potentiala…

- Daca ar fi sa ne ghidam dupa capitolele dintr-o carte de educație in spiritul creațrii omului nou. „Pseudopredictiile horoscopului" vin in contradicție cu „Structura psiho-morala a poporului roman". Mai mult, romanilor li se dadeau și exemple despre cat de nocive pot fi astfel de credințe in lumea capitalista…

- Pana in anul 2050 cazurile de demența se vor tripla: Care sunt cei 11 factori de risc descoperiți de oamenii de știința. STUDIU Pana in anul 2050 cazurile de demența se vor tripla: Care sunt cei 11 factori de risc descoperiți de oamenii de știința. STUDIU Cercetatorii au identificat 11 factori de risc…

- Cercetatorii au observat ca, atunci cand au fost expuși la plansul unui bebeluș, crocodilii au devenit mult mai vigilenți și atenți la mediul lor. Cu ajutorul unor esantioane sonore continand plansete de bebelusi sau tipete de pui de bonobo sau cimpanzeu, difuzate spre bazinele unde traiesc numerosi…

- Arheologii din Serbia au inceput sa indeparteze cu multa atentie nisipul si pamantul din lemnaria antica a unei ambarcatiuni ce dateaza din epoca Imperiului Roman si care a fost descoperita de mineri intr-o vasta cariera deschisa de carbune, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Dupa ce un excavator…

- Arheologii care cerceteaza un cimitir roman vechi de 2.000 de ani, descoperit in Gaza anul trecut, au gasit cel putin 125 de morminte, din care majoritatea contin schelete ramase in mare parte intacte, iar doua adapostesc sarcofage rare din plumb, a anuntat Ministerul Palestinian pentru Antichitati,…