Marea majoritate a romanilor sunt nemulțumiți de actualul loc de munca, arata cel mai recent studiu realizat de agenția de PR MSL și eJobs. Se pregatesc valuri de demisii, pe fondul saracirii accelerate, susțin specialiștii. Aproximativ 80% dintre romani urmeaza sa-și schimbe locul de munca, nemulțumiți de condițiile de lucru și de salarii. Mai precis, doar 21% dintre angajații romani vor sa ramana la actualul loc de munca in urmatorul an. Cei mai mulți angajați care vor sa-și schimbe locul de munca, 75%, activeaza in domeniile auto, HORECA, Oil&Gas și Retail. Cel mai mare grad de satisfacție…