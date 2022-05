Studiu: 75% dintre români vor să călătorească mai mult decât înainte de pandemie. Sunt mai bine de doi ani de cand izbucnirea pandemiei Covid-19 a reconfigurat total industria turismului, printre altele, și a impus schimbari majore pentru calatorii din lumea intreaga. In prezent, in contextul in care aproape toate restricțiile au fost ridicate la nivel global, lucrurile incep sa revina, treptat, la normalitatea pe care o știm cu toții. Dar efectele pandemiei au generat transformari majore, de lunga durata, care au setat noi direcții și trenduri de viitor atat pentru jucatorii din domeniu, hotelieri, proprietari de pensiuni și tour operatori, cat și pentru turiști. In plus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- 75% dintre romani și-au exprimat intenția de a calatori la fel de mult sau chiar mai mult in urmatorii ani decat in perioada pre-pandemica. Criza Ucrainei nu s-a resimțit la nivelul cifrelor din turismul intern și regional. Furnizorii mai mici de cazare (pensiuni, apartamente, case de vacanța etc.)…

