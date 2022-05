STUDIU: 7 angajaţi din 10 pun împlinirea profesională pe primul loc ”Provocarile din ultimul timp au schimbat prioritatile tuturor, atat pe plan profesional, cat si pe plan personal. Anul 2022 a devenit din ce in ce mai mult despre lucrurile si activitatile care conteaza si care, daca sunt facute cu pasiune, provoaca schimbari in bine. Astfel, aproape 70% dintre participantii la sondajul realizat de platforma de recrutare BestJobs au spus ca simt ca traiesc mai intens atunci cand sunt impliniti la job si in activitatea profesionala, mai presus chiar de petrecerea timpului cu cei dragi (48%)”, arata sondajul. Potrivit sondajului BestJobs, pe langa implinirea financiara,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

