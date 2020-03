Studiu: 39% dintre companii spun ca isi bazeaza cresterea pe lansarea de noi produse si linii de business in 2020 Noua editie a studiului "Evolutia afacerilor in 2020" lansat azi de Valoria si realizat in parteneriat cu Doingbusiness.ro aduce o perspectiva unica a modului in care companiile au previzionat evolutia afacerilor la inceput de an in 2018, 2019 si 2020.



La intrebarea "cum credeti ca va fi anul 2020 pentru afaceri comparativ cu anul 2019?", scorul total al raspunsurilor exprimate pe o scala de la "1-total nefavorabil" la "10-total favorabil", atinge 5,95 in 2020, fata de 3,90 in 2019 si 4,40 in 2018.



