- Ziarul Unirea Ministrul Sanatații: Pana la Paste autoritatile se asteapta ca inca 200.000 de romani sa revina in țara Nelu Tataru, noul ministru al Sanatatii, a declarat sambata, intr-un interviu, ca pana in prezent aproximativ 200.000 de romani s-au intors in tara, iar pana la Paste autoritatile se…

- Putin cate putin, chinezii se aventureaza din nou pe strazi, insa purtand masti si la distanta unii de altii - in timp ce Europa se izoleaza, China iese prudent din hibernarea virala, relateaza AFP, potrivit news.ro.In contextul in care noile contaminari se apropie, zi de zi, de zero, tara…

- Un procent de 18% dintre firmele din Romania se așteapta ca epidemia de coronavirus sa duca la scaderea veniturilor lor cu pana la 20%, in vreme ce 65% dintre acestea nu au facut inca evaluari, arata un barometru realizat de catre compania de consultanța financiara PwC Romania.Alți 6% dintre respondenți…

- „ Coronavirusul care provoaca Covid-19 poate ramane in aer cel puțin 30 de minute și poate calatori pana la 4,5 metri – dincolo de „ distanța sigura” recomandata de autoritațile sanitare din intreaga lume, potrivit unui studiu realizat de o echipa de epidemiologi a guvernului chinez „. Informatiile…

- Libertatea a vorbit cu Vasile, 48 de ani, despre ce inseamna epidemia de coronavirus pentru un șofer de autocar pe ruta Romania-Italia. La granița se ia temperatura, dar nu exista puncte de dezinfecție, totul ramane, deocamdata, la latitudinea firmelor. Din discuția cu el, un simplu șofer, apar și primele…

- Cetatenii tarilor NATO sunt mai putin unanimi decat in urma cu patru ani in a acorda incredere armatei americane ca va veni in ajutor in eventualitatea unui atac al Rusiei impotriva tarii lor, potrivit unui studiu publicat luni si citat de France Presse. Potrivit acestui sondaj de opinie al Pew Research…

- Normal, cum este un barbat care iși dorește sa se implice intr-o relatie, Dani Mocanu considera "Puterea Dragostei" show-ul ideal pentru a-si indeplini visul. "Daca tot am spus ca sunt in cautarea unei relații, cred ca aș merge la "Puterea Dragostei"! Sincer, am urmarit puțin emisiunea și…

- Expertul in politici economice de la IDIS, Veaceslav Ionița, ofera o explicație privind majorarea prețurilor la carburanți. Astfel, potrivit analistului, daca prețul la petrol pe piața internaționala nu va scadea in urmatoarele saptamani, atunci se așteapta o majorare de preț la benzina de cel puțin…