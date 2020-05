Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea restrictiilor din Italia risca sa genereze, in cel mai rau caz, un nou val epidemic, care ar putea provoca intre 10.000 si 23.000 de decese, arata studiile realizate de Colegiul Imperial din Londra. Estimarile sunt valabile doar daca nu sunt impuse noi masuri.

- Marea Britanie a devenit tara europeana cu cele mai multe decese cauzate de noul coronavirus, depasind astfel Italia, scrie BBC, care citeaza cifrele prezentate de guvernul de la Londra.De la izbucnirea pandemiei de Covid-19 si pana in prezent au fost inregistrate 29.427 de decese in Marea…

- Marcel Vela , ministrul de Interne, a declarat, in aceasta seara, la Digi 24, ca Romania ține sub control pandemia de coronavirus. Raportat la celelalte țari, țara noastra nu inregistreaza o creștere a imbolnavirilor și deceselor. „Nu exista o explozie de cazuri și un numar care sa intre intr-o zona…

- Bilanțul din Italia a ajuns, miercuri, 15 aprilie, la un total de 21.645 de decese, dupa mai puțin de doua luni de lupta cu epidemia. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 578 de decese, dar este, totuși, cel mai mic numar de morți inregistrat in 24 de ore din ultimele patru saptamani.

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 9.134 de morti in Italia, cu 969 de morti in plus fata de joi, iar numarul total al persoanelor infecate pana acum a ajuns la 86.498. Serviciul de Protectie Civila a anuntat vineri seara ca bilantul epidemic este de 9.134 de morti in Italia, iar numarul total…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania crește de la o zi la alta, iar tot mai multe voci vorbesc despre un scenariu similar cu cel din Italia. Acesta ar putea fi, insa, evitat, potrivit lui Alexandru Rafila, președinte al Societații Romane de Microbiologie.

- Colegiul Imperial din Londra a elaborat un model al propagarii pandemiei de coronavirus care a avut un impact profund asupra politicilor publice . Potrivit simularilor, in cel mai grav scenariu, bilanțul pandemiei ar putea genera 2,2 milioane de decese in Statele Unite și peste 500.000 de decese in…

- Guvernul britanic lucreaza cu estimarea potrivit careia noul coronavirus ar putea provoca moartea a circa 100.000 de persoane in Regatul Unit, a informat duminica publicatia The Sunday Times, citand surse oficiale care se ocupa de planificarea masurilor impotriva epidemiei, relateaza EFE, conform…