Studii: Vaccinurile anti COVID-19 nu afectează fertilitatea şi sarcina Mai multe seturi de date indica faptul ca vaccinurile anti COVID-19 nu reduc fertilitatea, transmite Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Deși persoanele insarcinate nu au fost incluse in studiile inițiale, iar participanților li s-a cerut sa evite sarcina, unele persoane au ramas insarcinate, accidental. Sarcinile neplanificate s-au inregistrat in mod egal atat in grupurile vaccinate, cat și in cele nevaccinate, ceea ce demonstreaza ca vaccinurile nu au impiedicat sarcina. Persoanele care au ramas insarcinate au fost urmarite indeaproape… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

