Stiri pe aceeasi tema

- Coloana fara Sfarșit din Targu Jiu are nevoie de lucrari de restaurare. Ultimele lucrari de acest gen au fost executate in urma cu aproape un deceniu, cand in jurul monumentului realizat de Constantin Brancuși la Targu Jiu au fost instalate schele pentru restauratorii care au intervenit la suprafața…

- Cladirea care adaposteste corpul central al Colegiului "Carol I" si Opera Romana din Craiova va fi reabilitata si modernizata cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii. Valoarea contractului este de aproape 98 de milioane de lei, iar proiectul ar urma sa se desfasoare in 30 de luni. Ministrul…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus, la o emisiune de la Radio Accent, ca politistii locali pazesc un bolovan, referindu-se la faptul ca acestia asigura paza operelor lui Brancusi din Parcul central. Primarul Romanescu se afla in conflict cu Politia Locala Targu Jiu, dupa ce organizatiile…

- Operele sculptorului Constantin Brancuși s-ar putea afla la mana celor certați cu legea, dupa ce polițiștii locali au fost transformați in agenți de paza. Consiliul Local Targu Jiu a aprobat, la propunerea primarului Marcel Romanescu, modificarea organigramei Poliției Locale. Cea mai importanta modificare…

- Nicoleta (28 de ani), avocat, si Florin Valceanu ( 35 de ani), judecator, s-au casatorit astazi, de Valentine's Day, in fata Portii Sarutului, din Parcul Central din Targu Jiu, celebra capodopera a artei realizata de marele sculptor Constantin Brancusi.

- O casatorie a fost oficiata astazi, la pranz, de Sfantul Valentin, la Targu Jiu. Doi tineri au dorit sa iși uneasca destinele langa opera lui Constantin Brancuși, in Parcul Central, de Ziua Indragostiților. Tinerii sunt din Targu Jiu și au platit o taxa de cateva sute de lei pentru a fi cununați langa…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, va oficia duminica, de Valentine's Day, o singura casatorie la Poarta Sarutului din Parcul Central al orasului. Reprezentantii Primariei Targu Jiu au anuntat ca a fost depusa o singura solicitare la Serviciul de Evidenta Populatiei pentru data de…

- Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, va oficia duminica, de Valentine's Day, o singura casatorie la Poarta Sarutului din Parcul Central al orasului. Reprezentantii Primariei Targu Jiu au anuntat ca a fost depusa o singura solicitare la Serviciul de Evidenta Populatiei pentru…