Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 octombrie, Parlamentul a transmis Presedintelui Romaniei spre promulgare aceasta lege.Potrivit actului normativ, la absolvire, persoanelor vizate nu li se va acorda gradul militar si nu vor fi incadrate in structurile Ministerului Afacerilor Interne. Totodata, prin legea criticata se prevede exonerarea…

- Este greva generala pe termen nelimitat in randul studentilor de la Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti. Peste 800 dintre ei refuza sa intre la cursuri din cauza gandacilor si a lipsei apei calde din camine.

- Studenții și absolvenții instituțiilor de invațamint din Republica Moldova pot depune dosarul de participare la programul de stagii platite in serviciul public, accesind portalul stagii.gov.md. Procesul de recrutare a stagiarilor a inceput la Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice.…

- Ministerul Mediului a lansat joi Programul microbuze electrice pentru transportul elevilor, bugetul alocat acestuia fiind de 300 milioane lei, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Mediului, Mircea Fechet, citat de Agerpres. “Nu vom finanta doar microbuze electrice, ci vom finanta…

- Vineri, 25 august 2023, de la ora 17.00, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba, organizeaza o noua ediție a proiectului „Poezii pe șase corzi”, un proiect cultural de promovare a colecțiilor bibliotecii, a poeților romani, a poeziei și textelor cantate, a cantecelor și…

- Consulul onorific al Romaniei in Connecticut, Dana Roxana Bucin, se implica in campania de informare a romanilor pentru admiterea tarii noastre in programul Visa Waiver. Scopul este de a reduce rata de refuz a vizelor pentru Statele Unite ale Americii sub 3%, in urmatorul an fiscal. In acest sens, consulul…

- Primaria si Consiliul Local Biled organizeaza in zilele de 26 si 27 august cea de-a XVII-a editie a evenimentului “Zilele Biledului”. Vor fi doua zile cu activitati diverse pentru toate varstele. Programul evenimentelor: Simbata, 26 august: Ora 14.00 – Parada portului popular german Ora 16.00 – Slujba…

- Trafic restricționat pe strada Henry Ford din Craiova. Primaria Municipiului Craiova anunța ca, in perioada 17 – 25 august 2023, circulația rutiera pe Strada Henry Ford va fi restricționata in vederea finalizarii lucrarilor de asfaltare din zona respectiva. „Avand in vedere lucrarile ce vor fi executate…