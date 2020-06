Stiri pe aceeasi tema

- Examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca va avea loc in varianta clasica, prin proba scrisa, in 25-26 iulie 2020. Universitatea va asigura cele mai bune conditii tinerilor care doresc sa studieze in cadrul facultatilor de Medicina, Medicina Dentara…

- O companie IT din Cluj-Napoca ofera consultanta autoritatilor unor state din Africa in domeniul digitalizarii institutiilor si a terminat proiectul pentru realizarea site-ului Guvernului din Rwanda. Daniel Homorodean, CEO al companiei clujene, a declarat pentru Mediafax ca, incepand din toamna…

- Studentii de la specializarea Compozitie Jazz si Muzica Usoara din cadrul Universitatii de Arte Iasi continua orele de chiar si in aceasta perioada. Tinerii, impreuna cu profesorul coordonator, au realizat, de la distanta, un concert pe care l-au publicat spre vizionare.

- Izolarea poate sa devina un factor de dezvoltare personala, daca oamenii se raporteaza rational la acest fenomen, este de parere psihologul Daniel David, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, scrie agerpres.ro. Izolarea este un factor stresant, care, daca este interpretat irational,…

- In aceasta perioada in care contributia fiecaruia dintre noi este importanta pentru depasirea situatiei generate de pandemia COVID-19, Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca sprijina personalul medical si prin specialistii sai din cadrul Centrului de Consiliere Psihologica.…

- Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) a adoptat masuri noi de susținere a studenților afectați de suspendarea cursurilor fața in fața ca urmare a restricțiilor stabilite la nivel național.

- Izolarea poate sa devina un factor de dezvoltare personala, daca oamenii se raporteaza rational la acest fenomen, afirma psihologul Daniel David, rectorul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, in contextul in care autoritatile din toata lumea recomanda izolarea pentru reducerea cazurilor de…

- Liga Studenților din Iași cere conducerii executive a Universitații „Alexandru Ioan Cuza" sa suspende activitatea didactica pentru perioada urmatoare, pe fondul crizei generate de noul coronavirus și critica atitudinea „pasiva și iresponsabila a rectorului Tudorel Toader”, potrivit Mediafax.Liga…