- Ministerul Apararii informeaza ca in perioada 3 mai - 4 iunie studenții Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA) desfașoara instruirea de campanie la Batalionul de instrucție — Baza militara de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca. Reprezentanții ministerului precizeaza…

- Antrenamente pe poligonul de la Bulboaca. Potrivit Ministerului Apararii, in perioada 3 mai -4 iunie, studentii Academiei Militare a Fortelor Armate „Alexandru cel Bun” vor avea instruirea de campanie la Batalionul de instructie, unde vor executa trageri din armamentul de infanterie

- Marele Stat Major al Armatei Naționale va avea un Drapel de lupta. Un decret in acest sens a fost semnat de președinta Republicii Moldova, comandant Suprem al Forțelor Armate, Maia Sandu, in data de 8 aprilie.

- Maine 6 aprilie 2022 orele 19:00 – 23:00 in poligonul „Rapa Roșie”, vor avea loc ședințe de tragere cu muniție de razboi, la care vor participa cadrele UM 01760 Sebeș. Primaria Sebeș anunța populatia civila sa evite, pe cat posibil, deplasarea si desfasurarea de activitati in zona pentru a preveni producerea…

- Militarii din cadrul Batalionului 33 Vanatori de Munte ”Posada” au fost evaluați in poligonul de tragere Valea Iașului prin exerciții cu trageri de lupta. Exercițiile au fost concepute pe baza unor scenarii complexe realizate in cooperare cu doua aeronave de tip I.A.R. 330 Puma SOCAT, puse la dispoziție…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, luni seara, la Digi 24, ca in Romania sunt peste 3.900 de soldati strani, urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat cu circa 1.000. Ei vor fi distribuiti in mai multe zone din tara, in functie de activitatile pe care le desfasoara, potrivit…

- Peste 300 de militari ai Armatei Naționale și studenți ai Academiei Militare a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun” acorda ajutor autoritaților publice locale la depozitele de colectare a bunurilor destinate pentru refugiații din Ucraina, comunica MOLDPRES. Potrivit Ministerului Apararii, in perioada…

- Conform MApN, militarul coordona manevrele in vederea inceperii deplasarii unui tanc, moment in care a fost prins intre tancul aflat in mișcare și una dintre laturile amplasamentului in care se gasea mașina de lupta. Acesta avea 35 de ani lucra in armata din 2008, scrie Biziday.ro Comunicatul Ministerului…