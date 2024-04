Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de joi, 4 aprilie, nava de cautare salvare Artemis a Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a transportat, in zona de siguranta a poligonului de trageri antiaeriene Capu Midia, o ambarcatiune recuperata din apele teritoriale romanesti. In cursul serii de joi, 4 aprilie,…

- Generalul Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, a transmis un mesaj cu prilejul zilei Serviciului Roman de Informații, conform articolului de pe site-ul UMPMV . Gabriel Oprea, mesaj de ziua SRI „Astazi uram «La mulți ani!» Serviciului Roman de Informații…

- Ca urmare a acordului de colaborare semnat cu Academia Naționala de Informații "Mihai Viteazul", incepand cu anul universitar 2024/2025, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mureș iși va extinde oferta de școlarizare la programul de Medicina cu 2…

- Statele Unite au dezvaluit recent ca Rusia este in procesul de dezvoltare a unei arme antisatelit inovatoare, insa aceasta nu a fost inca operationalizata, informeaza Rador Radio Romania. John Kirby, purtatorul de cuvant al securitații naționale de la Casa Alba, a transmis ca președintele Joe Biden…

- Anchetatorii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, miercuri, perchezitii in municipiul Timisoara intr-un dosar de amenintare in scop terorist, dupa ce mai multe institutii au primit pe mail mesaje de amenintare cu bombe care ar fi fost amplasate in diverse locuri…

- Purtatorul de cuvant al Directiei Principale de Informatii (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Andri Iusov, a declarat ca Rusia nu este de acord cu desfasurarea unei anchete internaționale asupra prabusitii avionului militar Il-76, pe 24 ianuarie, in regiunea Belgorod, relateaza Ukrinform citat…

- Politia federala din Brazilia a efectuat mai multe operatiuni care i-au vizat pe unii membri ai agentiei de informatii, acuzati ca ar fi spionat ilegal personalitati publice in timpul administratiei anterioare, informeaza Rador Radio Romania.Cei vizati sunt invinuiti ca ar fi urmarit politicieni…

- La inceputul acestei saptamanii, premierul Marcel Ciolacu, la propunerea ministrului Marcel Boloș, a facut o numire extrem de controversata la Ministerul Finanțelor, care ridica mari semne de intrebare și o mulțime de speculații. Prin Decizia premierului Marcel Ciolacu nr. 38 din 23 ianuarie 2024, „doamna…