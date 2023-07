Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Stiinte si Litere "Petru Maior" din cadrul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a lansat, luni, o provocare publica sub genericul "Sa-ti fie atat de drag cuvantul…", prin care doritorii sunt invitati sa scrie dupa dictare pentru…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decernat vineri, 23 iunie 2023, la ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Daniel Ioan TATARU, University of California, Berkeley, Statele Unite ale Americii, membru al Academiei Americane de Arte…

- Cea de-a VIII-a ediție a Conferinței Internaționale „Etica sociala și dimensiuni in administrația publica și in drept” de la Suceava, s-a bucurat de succes. Manifestarea științifica a fost organizata, timp de trei zile, de Facultatea de Drept si Științe Administrative din cadrul Universitații și a reunit…

- In Aula Facultații de Drept si Științe Administrative din cadrul Universitații “Stefan cel Mare” din Suceava s-au deschis astazi lucrarile ediției a opta a Conferinței “Ethical and Social Dimensions in Public Administration & Law“ care se se va incheia sambata, 17 iunie. Manifestarea științifica pastreaza…

- (P) Andrei Craciun a implinit 31 de ani, iar pasiunea sa pentru o nutriție sanatoasa are peste un deceniu. A fost atras inca din adolescența de acest domeniu astfel incat dupa absolvirea liceului s-a inscris la Facultatea de Medicina din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie…

- Facultatea de Litere și Științe ale Comunicarii din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava, prin Colectivul de Germanistica al Departamentului de Limbi și Literaturi Straine, organizeaza in perioada 19-23 mai conferința Herta Muller și Paul Celan, doi importanți ...

- In aceasta perioada, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava gazduiește cea de-a XXVIII-a ediție a Concursului Internațional Studențesc . In competitie au intrat 12 echipe, dintre care cite doua de la București, Timișoara, Suceava și…

- Pentru ca Universitatea „Petre Andrei" din Iasi evoca saptamana aceasta cele patru decenii scurse de la destructurarea de catre securitate a grupului de tineri intelectuali reuniti in jurul revistelor studentesti iesene, am reluat aici o parte a unui studiu mai consistent publicat intr-un volum coordonat…