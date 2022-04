Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 13-16 aprilie s-a desfașurat la Timișoara ediția 2022 a Hexagonului Facultaților de Drept, cel mai prestigios concurs studențesc național in domeniul dreptului, organizat anual intre echipele facultaților de drept ale Universitații din București, Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca,…

- Cel mai important concurs național studențesc in domeniul juridic, gazduit de Facultatea de Drept din Timișoara. In perioada 13-16 aprilie, Facultatea de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara este gazda celui mai important concurs național studențesc in...

- Echipa Facultații de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a participat la rundele internaționale regionale ale concursului European Human Rights Moot Court Competition – Helga Pedersen, prestigios concurs studențesc de drepturile omului, aflat la a zecea ediție, organizat de ELSA International,…

- Echipa Facultații de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a participat la rundele internaționale regionale ale concursului European Human Rights Moot Court Competition – Helga Pedersen, un concurs studențesc de procese simulate pe tema drepturilor omului, aflat la a zecea ediție, organizat…

- Jandarmii vranceni din cadrul structurii antiteroriste și de acțiuni speciale au organizat un concurs de orientare in teren, in zona Magura Odobești. Participanții au avut asupra lor un rucsac militar și armamentul individual. La start, militarii jandarmi au primit coordonatele primului punct obligatoriu…

- Studenții Facultații de Matematica și Informatica din cadrul Universitații de Vest Timișoara vor putea sa iși testeze cunoștințele pe doi noi roboți, achiziționați recent. Aceștia vor juca un rol important in testarea și dezvoltarea de algoritmi și soluții software din sfera Computer Vision și Machine…

- Prim-divizionara de baschet masculin SCM OHMA Timișoara intalnește CSU Sibiu, maine (sambata, 19 martie), ora 18,00, in etapa a XXIV-a a LNMB. Partida va avea loc la sala Constantin Jude, cu intrarea libera și fara restricții sanitare. Echipa alb-violeta este intr-o serie activa de cinci victorii, ultimele…

- Dupa ce, cu an in urma au caștigat premiul pentru macheta celui mai frumos pod, studenții Facultații de Construcții din cadrul Universitații Politehnica Timișoara au revenit și au participat recent la cea de-a VII-a ediție a concursului studențesc „CADRE – Concurs de mAchete de poDuri și feRme din lEmn”,…