- El avertiza ca orice elev care va avea temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius, va rata examenul maturitații. Asta in condițiile in care candidații vor fi termoscanați inainte de-a intra in unitațile de invațamant. „Sunt elev in clasa a XII-a și nu cred ca ați luat o masura corecta in ceea ce privește…

- Ionuț Stroe, ministrul tineretului și sportului, a anunțat, ieri, intr-o conferința de presa, ca de pe 15 mai se vor relua antrenamentele pentru sporturile individuale, insa președinții de federații nu au inca idee cum vor proceda Romania iese din starea de urgența pe 15 mai și intra in stare de alerta.…

- Școlile s-ar putea redeschide la sfarsitul lunii mai sau inceputul lunii iunie, a declarat, marți seara, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, care a precizat ca urmeaza sa aiba o discuție cu ministrul Educatiei. Elevii s-ar putea confrunta cu unele schimbari.

- Ziarul Unirea Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, videoconferința cu partenerii educaționali Astazi, Monica Anisie, ministrul educației și cercetarii, a avut o videoconferința cu partenerii educaționali Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Federația Sindicatelor Libere din…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV , ministrul Educatie, Monica Anisie, a facut cateva precizari referitoare la sustinerea examenele nationale de anul acesta. "Niciodata nu am luat in calcul inghetarea anului scolar. In aceasta perioada elevii pot rezolva acele teste, iar in data de trei aprilie…

- Cadrele didactice și studenții acționeaza alaturi de comunitatea medicala in lupta pentru limitarea numarului de infecții cu noul coronavirus. Reprezentanții Asociatiei Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania (AUMFR) a anunțat ca, la acest moment, cadrele didactice și studenții universitaților…

- Statele Uniunii Europene examineaza masuri severe pentru a face fata raspandirii coronavirusului COVID-19, inclusiv mobilizarea cadrelor medicale pensionate si a studentilor din facultatile de medicina pentru a ajuta spitalele sa faca fata unui numar tot mai mare de pacienti, a declarat joi un oficial…