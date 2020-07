Studenţi exploataţi de soţii Budeanu, în campusul Tudor Vladimirescu Bogdan Budeanu, directorul campusului studentesc Tudor Vladimirescu de la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi, este omul care decide tot ce misca in campus- cazari, decazari, lucrari si receptii, spatii date pe sub mana, tabere studentesti sau angajari. Imediat dupa plecarea lui Sorin Iacoban de la Directia de Servicii Studentesti si numirea lui Budeanu pe aceasta functie, acesta a primit mana libera din partea rectorului Dan Cascaval, si a prorectorului Marcel Istrate de a se ocupa de liderii studentilor si de studentii care au drept de vot in Senat, practic sa asigure o majoritate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara ‘Ioan Ionescu de la Brad’ din Iasi a anuntat, miercuri, ca va avea cel mai modern Centru regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara (ROVETEMERG) Managerul proiectului, prof.univ.dr Gheorghe Savuta,…

- Stefania este studenta la Facultatea de Agricultura, specializarea Ingineria si managementul afacerilor agricole si se afla printre cei care au dorit sa ramana in Iasi pentru a se specializa pe perioada verii, in cadrul internshipului. „Motivele care au stat la baza deciziei mele sunt atat de natura…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”din Iasi sprijina studentii oferindu-le prosibilitatea inscrieri in programe de internship platite. Nu mai putin de 50 de studenti de la cele patru facultati ale USAMV s-au inscris si lucreaza deja in cadrul internship-urilor…

- Studentul Garaba Vladislav, de la programul de studii Tehnologia informației, din cadrul Facultații de Inginerie a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, a reușit sa obțina o nota de excepție, respectiv nota 20, pentru realizarea proiectului de diploma in cadrul Universitații din Lorena, Facultatea…

- Ambasadorul Franței in Romania și asociațiile care reprezinta studenții francezi din Romania s-au intalnit vineri pentru a oferi o actualizare cu privire la studenții mediciniști din Cluj și Iași care doresc sa se intoarca in Franța.

- Ministrul Nelu Tataru continua astfel evaluarea unitatilor sanitare din Regiunea de Nord-Est. Ministrul Sanatatii va verifica si analiza impreuna cu autoritatile administrative si medicale evolutia situatiei medicale din aceasta zona. AGERPRES

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, face controale personal in spitalele unde sunt inregistrate cele mai multe cazuri de coronavirus. Tataru va fi prezent sambata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce in cursul diminetii a fost in Vaslui, a informat Ministerul Sanatatii, conform News.ro.Citește…

- Inca 25 de ieseni au fost confirmati ieri cu infectia cu noul coronavirus, numarul total fiind de 101 pacienti. In acelasi timp, la acelasi spital urmeaza ca in aceste zile sa fie transferati alti bolnavi din Regiunea de Nord-Est. „Vom primi din teritoriu, de la spitalele unde deja nu mai exista locuri…