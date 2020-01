Stiri pe aceeasi tema

- Un acord semnat de Universitatea Politehnica Timisoara va aduce in orasul banatean tineri chinezi care sa studieze si sa-si obtina masteratul la scoala superioara amintita. Luni, la Rectoratul UPT, a avut loc semnarea unui acord de colaborare cu Universitatea Dianzi din Hangzhou. The post Studentii…

- Zece studenți din China vor veni sa studieze la Universitatea Politehnica Timișoara, la inceputul primaverii, ca urmare a unui acord semnat intre UPT și Universitatea Dianzi din Hangzhou. Colaborarea cu instituția de invațamant superior din sud-estul Chinei s-a concretizat luni, 13 ianuarie, prin semnarea…

- The US Ambassador in Bucharest "spoke badly about the Chinese 5G technology without any reason at all," said the Chinese Embassy's spokesman in Bucharest, Tang Fujian, in a statement released on Tuesday. According to this source, on Friday, the US ambassador in Bucharest, Adrian Zuckerman, "said…

- Bucureștenii respira un aer de doua ori mai toxic decat limita europeana admisa. Consecințe pentru sanatate Respiram aer toxic, uneori și de doua ori mai poluat decat limita europeana impusa. Se întâmplă în capitala României, iar adevărul a fost scos la iveală…

- Marea groapa de gunoi din apropiere de Hangzhou, cu care se mandrea China, s-a umplut cu 25 de ani inaintea termenului anunțat de oficialitați, arata BBC, potrivit Mediafax.Groapa de gunoi Jiangcungou din provincia Shaanxi Province, are o dimensiune egala cu 100 de terenuri de fotbal și a…

- Dupa ce a a prezentat luna trecuta rezultatele preliminare, al doilea mare producator european de componente auto si anvelope a confirmat ca vanzarile in perioada iulie-septembrie au crescut la aproximativ 11,1 miliarde euro (12,23 miliarde dolari), in timp ce marja ajustata de profit operational…

- Jucatoarea romana de tenis, Simona Halep, a fost invinsa miercuri de ucraineanca Elina Svitolina cu scorul de 7-5, 6-3 intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor de la Shenzhen (China). Halep (28 ani) s-a inclinat dupa o ora si 39 de minute in fata detinatoarei titlului, care s-a calificat…

- Potrivit acestuia, situatia este efectul razboiului comercial dintre SUA si China. "Exista o provocare pe care piata e foarte greu sa o inteleaga daca i-o explici. Desi piata de mezeluri este o piata cvasi-dominata de jucatori locali si la nivel de retete, de sortimentatie, piata de mezeluri…