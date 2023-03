Studente din Iași, la un pas de moarte din cauza proprietarilor care le-au închiriat un apartament - Tragedie evitată la limită Cele 4 fete au ajuns la spital și au fost la un pas de moarte dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon in camera inchiriata pentru vacanța din Brașov. Inca din prima zi tinerele au inceput sa se simta rau, au avut amețeli, greața și simțeau ca se sufoca, insa au crezut ca sunt racite."Am observat ca cineva era acolo sa faca curațenie un domn și toate geamurile și ușile erau deschise era foarte frig acolo și ni s-a parut ciudat ca sta in atat de mult frig dar am zis ca aerisește", povestește una dintre victime.A doua noapte a fost critica pentru ele. Fetele au adormit cu greu, iar monoxidul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

