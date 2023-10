Platforma MySMIS2021, prin care se depun proiecte europene in noua perioada de programare 2021-2027, „funcționeaza in parametri optimi”, da asigurari Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), precizand ca apelul de granturi IMM 131 B din Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 „a fost disponibil in mod transparent și echidistant”.