Structura anului ŞCOLAR 2018-2019. Când începe Noul AN ŞCOLAR, când sunt VACANŢELE Anul scolar 2018-2019 este structurat pe doua semestre, dupa cum urmeaza: - semestului I: 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019; - semestrul al II-lea: 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Pentru elevii de liceu, anul scolar se va termina pe 31 mai 2019, iar pentru cei de clasa a VIII-a pe 7 iunie 2019. Vacantele elevilor in anul scolar 2018-2019 sunt aceleasi ca in fiecare an, respectiv vacanta de iarna, cea intersemestriala, vacanta de primavara si vacanta de vara. In plus, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

