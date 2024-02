Stroe (PNL): „Este foarte probabil să ajungem la soluția comasării alegerilor” Este foarte probabil sa ajungem la soluția comasarii alegerilor, dar, in orice fel de scenariu, PNL este pregatit pentru alegeri, spune purtatorul de cuvant al liberalilor, Ionuț Stroe. „Este foarte probabil sa ajungem la aceasta soluție (comasarea alegerilor – n.r.). Ne dorim sa punem capat acestui episod. In orice fel de scenariu, va pot asigura ca PNL este pregatit pentru alegeri, are candidați pentru toate funcțiile, guvernarea va merge mai departe, nu va exista niciun fel de sincopa. Credem ca avem maturitatea sa guvernam impreuna, responsabil și sa ne prezentam separat in alegeri, daca o… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

