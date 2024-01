Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut stroe, afirma vineri, intr-o postare pe Facebook, ca „extremistii reprezentanti de AUR, George Simion si Diana Sosoaca sunt un pericol real la adresa democratiei si stabilitatii”. Reacția vine dupa ce liderul AUR și senatorul Șoșoaca au incercat sa se alature, joi…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a comentat, intr-o postare pe Facebook, prezenta liderului AUR George Simion si a senatorului Diana Sosoaca la protestele transportatorilor și fermierilor de aseara, catalogandu-i pe aceștia drept „figuranți obișnuiți de la orice scandal, cu aceeasi recuzita…

- Liberalii taxeaza dur ieșirea lui George Simion și a Dianei Șoșoaca la protest: 'Scopul lor: dezordinea, violența, anarhia!'Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, saluta atitudinea protestatarilor de a se disocia de liderul AUR, George Simion, și de Diana Șoșoaca. Reacția acestuia vine dupa ce Simion…

- Diana Șoșoaca și George Simion au fost zilele acestea in Austria. Cei doi lideri au vizitat inclusiv o biserica ortodoxa și s-au postat pe rețelele sociale. Potrivit unor surse, insa, vizita a avut și un scop electoral: cei doi lideri s-ar fi intalnit in secret in Viena ca sa negocieze o eventuala alianța…

- Bucureștenii și nu numai sunt așteptați in perioada 1 – 3 decembrie 2023 la targul „Poftim, din Romania!”, organizat in Parcul Tudor Arghezi din Capitala de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in parteneriat cu Primaria Sectorului 4 si Cooperativa Agricola Caprirom Sud Muntenia.…

- Sorin Constatinescu s-a retras din AUR. Se inscrisese in urma cu trei zile, dar George Simion spune ca i-a fost amenințata familia. Intr-un mesaj postat pe Facebook, Constantinescu afirma ca a decis sa faca ”un pas inapoi”. ”Aceste cateva zile care s-au scurs de la postarea domnului George Simion m-au…

- Anunțul Ambasadei Rusiei la București referitor la oferta de studii gratuite este „o decizie unilaterala a guvernului rus”, iar tinerii romani trebuie sa cantareasca atent ofertele de studiu venite din tara condusa de Putin, a transmis MAE, potrivit edupedu.ro.Ambasada Rusiei promoveaza pe Facebook…

- Un nou sondaj de opinie zguduie scena politica romaneasca. Cel mai recent studiu arata care sunt politicienii cu cea mai mare notorietate. Daca pe locul 1 se afla Klaus Iohannis, pe locul 2 este Gabriela Firea, iar pe locul 3, surpriza uriașa, Diana Șoșoaca reușește sa-i depașeasca pe Geoana, Ciolacu,…