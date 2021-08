Stiri pe aceeasi tema

- Elena Irescu si Monica Banita, doua tinere abandonate de parinti si crescute in familii maternale, si-au atins telurile si au devenit studente gratie rezultatelor remarcabile obtinute la examenul de Bacalaureat

- Strigat de disperare! Dupa 27 de ani de activitate, un polițist a lansat in spațiul public un mesaj devastator, prin care iși striga disperarea. Omul legii acuza ca Poliția Romana este un sistem semi-mafiot, din care trebuie sa fuga cat mai repede... Citește AICI strigatul DISPERAT…

- Marius Coviltir este vranceanul care, in urma cu aproximativ doua saptamani, a salvat 12 oameni surprinsi de o viitura puternica pe o insula, intr-o zona impadurita, de pe raza comunei Nereju. In varsta de 45 de ani, Marius Coviltir lucreaza de 10 ani la Salvamont Vrancea, 7 ani fiind voluntar, iar…

- Cantareata americana Britney Spears a cerut judecatorului, miercuri, sa puna capat tutelei „abuzive”, care i-a marcat viata in ultimii 13 ani si pe care a numit-o „abuziva”, si l-a denuntat pe tatal ei pentru controlul exercitat asupra vietii ei, informeaza news.ro. „Am spus intregii lumi…

- In cadrul unei audieri la un tribunal din Los Angeles, Britney Spears a declarat ca tatal ei o controleaza „100,000% si ii place sa faca asta”, cerand terminarea tutelei instituite in 2008.

- Are 40 de ani din care 20 a locuit in America si nu oriunde, ci in Texas. Ion Zanca este romanul care a cantat pentru doi presedinti americani, lui Barack Obama si lui George Bush. De Bush chiar il leaga o poveste de viata.

- Irina Loghin (82 de ani) și-a deschis sufletul și a vorbit despre o perioada destul de dura din copilaria ei. Artista a trait la țara, iar de curand a povestit despre un incident care inca ii mai trezește amintiri neplacute.