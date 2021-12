Stiri pe aceeasi tema

- Este sarbatoare mare in familia Narcisei Birjaru! Caștigatoarea de la Chefi la cuțite și partenerul ei de viața, Alex Turcitu, au implinit astazi, chiar de Ziua Naționala a Romaniei, 10 ani de cand se iubesc. Iata ce mesaj a postat fosta concurenta a lui Catalin Scarlatescu pe rețelele de socializare!

- Pe data de 1 Decembrie, toți romanii sarbatoresc cel mai important moment din istoria romanilor, marcat prin Ziua Naționala a Romaniei. In urma cu 103 ani, la 1918, la Alba Iulia a avut loc Marea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un grup de moți a mers la Alba Iulia la Campeni, Gura Ampoiului sau Bucium, pentru a trai sentimentul Zilei Naționale a Romaniei, alaturi de alte sute de romani veniți din toate colțurile țarii. Moții vin an de an la Alba Iulia, imbracați in haine autentice, care dateaza inca de dinainte de 1900. Mesajul…

- FOTO VIDEO| 1 Decembrie la Alba Iulia: Moții lui Avram Iancu, in orașul Marii Unirii FOTO VIDEO| 1 Decembrie la Alba Iulia: Moții lui Avram Iancu, in orașul Marii Unirii Cetațeni din Țara Moților au fost și ei prezenți astazi, 1 Decembrie, in Alba Iulia, orașul Marii Uniri. Au venit tocmai de la Campeni,…

- Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Antony J. Blinken, a transmis un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale, aniversarea Marii Uniri”, spune Blinken. „Intre Romania și Statele Unite exista…

- Liviu Varciu a fost internat, dupa ce nu a mai putut trata de acasa raceala. Charismaticul prezentator de la Antena 1 s-a filmat pe patul de spital și le-a vorbit fanilor sai despre starea lui de sanatate. Liviu Varciu a ajuns pe mainile medicilor dupa ce nu a mai rezistat din cauza racelii. Actorul…

- Clujenii care merg spre Baciu stau cateva ore, seara de seara, in trafic, pe Corneliu Coposu și pe Calea Baciului. Drumul este blocat și se circula bara la bara.”Buna seara!Scriu acest mesaj in principal pentru ca am timp stand cu orele in autobuzul 31, in loc sa stau un sfert de ora.Nu știu cine e…

- "La mulți ani, Armata Romana! Ziua Armatei Romaniei este, dupa Ziua Nationala, cea mai importanta sarbatoare pentru militari. Este ziua in care ii celebram pe toti cei care si-au asumat cu demnitate si curaj juramantul militar. Cand spunem “25 Octombrie”, ne gandim, in primul rand, la eroica eliberare…