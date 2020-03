Stiri pe aceeasi tema

- Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania solicita autoritatilor sa acorde o atentie sporita protectiei personalului medical si precizeaza ca mastile si echipamentele speciale care ar fi eficiente in fata virusului inca nu au ajuns in spitale, potrivit unui comunicat al organizatiei,…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a vorbit, marti seara, la Digi24, despre masurile economice pe care Guvernul le are pregatite si le va adopta in sedinta de miercuri pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus. Guvernul a facut calcule si se pregateste pentru perspectiva ca 500.000,…

- Cazurile de infectare cu coronavirus sunt in continua crestere in Romania.Caz 109 este un barbat, 55 ani din Timisoara, aflat in carantina.Amintim ca, presedintele a decretat stare de urgenta de la inceputul saptamanii viitoare. ...

- Alte patru cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 68. Este vorba de trei barbați și o femeie din Constanța. Revenim cu informatii!

- Spitalul Judetean Baia Mare intra in carantina totala pana la sfarsitul acestei luni in contextul situatiei provocate de coronavirus. In functie de evolutia riscului de infectare cu COVID-19, pe 31 martie se va anunta daca interdictia se ridica sau se prelungeste. “Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr.…

- Al cincilea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat miercuri in Romania, in județul Timiș. Este vorba despre nepotul in varsta de 16 ani al barbatului care, ieri, a fost testat pozitiv la infectia cu Covid-19. In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al cincilea caz de infectare cu noul coronavirus…

- Una dintre persoanele care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, care a calatorit in Romania, este de asemenea infectata. Informația a fost confirmata de Ministerul Sanatații. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii noastre este al unui pacient din Gorj.