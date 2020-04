STREINU CERCEL ne dezarmează din nou! Mai avem mult până scăpăm de pandemie. Vaccinul vine la anul treinu-Cercel a afirmat, intr-un interviu acordat pentru Antena 3, ca omul va castiga, "cu siguranta", lupta cu coronavirusul, "dar cu pierderi foarte mari", scrie News.ro. "Asta depinde strict de intelepciunea noastra, iar aceasta intelepciune nu ne-o poate da nimeni daca nu vrem sa o vedem in noi", a sustinut el. Intrebat cand se termina pandemia, el a spus: "Cred ca prin 2022". Streinu-Cercel a mai spus ca vaccinul impotriva coronavirusului ar putea sa apara in 2021, "spre toamna". El a anuntat ca in Romania se va primi o molecula care sa fie folosita in tratarea pacientilor cu COVID-19,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

