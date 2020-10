Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals", a vorbit despre ce va urma, in lunile urmatoare, in contextul pandemiei de coronavirus. "Eu as vrea sa inceteze aceasta polemica cu privire la Terapie Intenstiva, ca daca primesc sau nu terapie antivirala, pentru ca un pacient care nu este pozitiv in momentul in care ajunge in ATI pentru virus nu primeste Remdesivir. Nu are de ce. Este un tratament care se aplica pacientilor care au virus replicativ. Eu nu aș vrea sa fac medicina prin televizor, dar nici sa las pe altii care isi dau cu presupusul despre…