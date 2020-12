Străzile Clujului, inundate de Crăciun. Apa a pătruns în casele și curțurile oamenilor. GALERIE FOTO.

Pompierii au intervenit pentru a evacua apa acumulata în mai multe subsoluri de pe cele doua strazi inundate. Curțile și garajele oamenilor au fost indundate, majoritatea suferind pagube materiale. De asemenea, apa a patrus și în case, având o adâncime de 15 cm.

&"Pompierii clujeni au intervenit pe parcursul nopții trecute pentru a evacua apa acumulata în mai multe subsoluri situate pe strada Mamaia și Dragalina din municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a spargerii unei conducte principale… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt mai puțin de doua saptamani pana la Craciun, iar in Piața Centrala din municipiul reședința de județ incepand de vineri, 11 decembrie 2020, au fost aduși primii brazi naturali.

- O masina s-a rasturnat, vineri seara, in raul Somes, in municipiul Cluj-Napoca, iar soferul, in varsta de 30 de ani, a fost salvat de pompieri. Barbatul a fost transportat la spital pentru ingrijiri. Politistii si pompierii din Cluj au intervenit, vineri seara, dupa ce o masina s-a rasturnat…

- Pompierii au fost alertați dupa un scurtcircuit electric la un panou de iluminat cu led din blocul operator al Institutului de Urologie al Spitalului Clinic Județean Cluj. „O autospeciala pentru stins incendii a fost alertata, în jurul orei 15.30, ca urmare…

- Un incendiu a avut loc la spitalul CFR din Cluj-Napoca. Pompierii au fost alertați in jurul orei 7.00. Incendiul a fost cauzat de un scurtcircuit electric la un corp de iluminat dintr-o baie de la et 1, spitalul CFR...

- Un caine care a cazut intr-o fantana din localitatea Dealu, județul Giurgiu, a fost salvat, miercuri, de pompieri, care l-au resuscitat timp de 30 de minute, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Giurgiu, pompierii au intervenit miercuri dupa-amiaza in localitatea Dealu, unde un caine a cazut intr-o…

- Misiune diferita pentru pomperii clujeni: printr-un apel telefonic au fost chemați sa salveze o gasca ramasa pe acoperișul unei case. Casa particulara avea doua etaje, fiind situata pe strada Donath, din municipiul Cluj-Napoca.Proprietarul casei a observat pasarea de mari dimensiuni pe acoperișul…

- Pompierii din cadrul Garzii de Interventie Negresti a Detasamentului Vaslui au intervenit, joi, cu o autospeciala dotata cu motopompa transportabila, pentru evacuarea apei dintr-un magazin alimentar si dintr-un garaj din orasul Negresti."La sosirea echipajului de interventie, dupa recunoastere…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au intervenit in cazul a patru situații de urgența. Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Șomcuta Mare au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in Valenii Șomcutei. In urma incendiului a ars o anexa gospodareasca din lemn și diverse…