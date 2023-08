Stiri pe aceeasi tema

- „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” propune bucurestenilor si turistilor, intre 19 si 20 august, activitati recreative cu un nou weekend pietonal pe Calea Victoriei. Pe langa clovni, spectacole-lectura, expozitii si teatru de strada, programul celui de-al saisprezecelea weekend include si…

- Expozitii de pictura, spectacole de teatru si ateliere de lectura se vor derula, in weekend, pe Calea Victoriei, in cadrul programului "Strazi deschise - Bucuresti, promenada urbana".Potrivit unui comunicat al ARCUB, programul artistic pe Calea Victoriei debuteaza, sambata, de la ora 10,00, in zona…

- "Strazi deschise - București, Promenada urbana" devine centrul efervescent al creației și in weekendul 5-6 august, pe traseul pietonal familiar de pe Calea Victoriei. In ton cu atmosfera de vacanța, programul artistic al celui de-al paisprezecelea weekend

- Programul artistic al celui de-al paisprezecelea weekend „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” cuprinde, pe 5 si 6 august, expozitii de pictura, ateliere de creativitate si lectura, demonstratii de pictura pe panza si arta firului de matase, dar si spectacole de teatru.Demarat in luna aprilie,…

- ​​​​​​​In ultimul weekend din luna iulie, Calea Victoriei devine pietonala doar duminica, 30 iulie, si gazduieste activitati recreative in aer liber in cadrul „Strazi deschise – Bucuresti, Promenada urbana”.

- Expozitii de arte decorative, ateliere si spectacole pentru copii, vanatori de comori, concerte si reprezentantii teatrale ale celor mai indragite texte ale lui Ion Luca Caragiale sunt doar cateva dintre propunerile de petrecere a timpului liber pentru cel de-al zecelea weekend ”Strazi deschise - Bucuresti…

- In weekendul 8-9 iulie, „Strazi deschise – București” ajunge pentru prima data in acest an in sectorul 6 si ii așteapta pe bucureșteni cu noi surprize și activitați pentru toate gusturile pe traseele pietonale de pe Calea Victoriei și Drumul Taberei. Expo

- Spectacole interactive, concerte, teatru si ateliere pentru copii se vor derula, la acest sfarsit de saptamana, pe Calea Victoriei si in Drumul Taberei, in cadrul evenimentului "Strazi deschise - Bucuresti".