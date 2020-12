Fostul ministru francez si fost director al Fondului Monetar International (FMI) Dominique Strauss-Kahn a anuntat lansarea unui documentar in toamna anului viitor, care va prezenta propria versiune asupra scandalului sexual in care a fost implicat, relateaza EFE vineri. "Pentru prima data, am acceptat sa-mi prezint propria relatare atat profesionala cat si personala in acest documentar", noteaza Strauss-Kahn (71 de ani) intr-un mesaj postat vineri pe contul sau de Twitter. "'Nu am relatat niciodata versiunea mea a faptelor care au marcat retragerea mea din politica, in timp ce altii au facut…