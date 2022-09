Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA a atribuit, in data de 30 iunie 2022, societații Axis Security SRL Deva, un contract in valoare de 300.643 lei, fara TVA, pentru furnizarea serviciilor de paza prin patrulare pe Autostrada Campia Turzii – Targu Mureș, informeaza…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, cu privire la oportunitatea aprobarii Strategiei Smart City a municipiului Targu Mureș. Strategia este realizata in cadrul proiectului "Planificare strategica și masuri de simplificare…

- A inceput montarea sistemelor de acoperire a rosturilor de dilatație la podul de pe DN 15, ieșire din localitatea Luduș spre Targu Mureș (km 32+005). Lucrarile vor dura pana la sfarșitul saptamanii, in acest interval traficul fiind dirijat de semafoare. "Va rugam sa circulați cu prudența și sa respectați…

- Consilierii județeni au aprobat marți, 26 iulie, intr-o ședința ordinara de lucru, Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic Județean Mureș. Conform Referatului de aprobare aferent proiectului de hotarare, document intocmit de catre Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean…

- Centrul orașului Targu Mureș va fi inchis pentru traficul rutier, dar deschis pentru pietoni, in fiecare sambata și duminica, precum și in zilele de sarbatori legale! Astfel, circulația autoturismelor va fi interzisa de la str. Artei (colț cu restaurantul Mc Donald"s) pana la Catedrala Mare Ortodoxa,…

- Al șaselea val al pandemiei de Covid-19, care incepe sa-și faca simțita prezența și in Romania, va avea un varf undeva in luna august, insa autoritațile dau asigurari ca nu vor mai exista restricții de severitatea unui lockdown, deși subvarianta BA.5 a Omicron, care circula in prezent, este mult mai…

- Un copil in varsta de 11 ani a fost gasit mort, ieri, pe fundul unei piscine din curtea unei pensiuni din comuna Ieud, judetul Maramures. Caldura l-ar fi determinat pe baiat sa mearga la piscina pensiunii din Ieud, insa nimeni nu l-a vazut pe copil intrand in curte si ulterior in piscina. Dupa multe…

- Reprezentanții Aeroportului Internațional "Transilvania" Targu Mureș au anunțat vineri, 22 iulie, ca operatorul aerian Hi Sky va suplimenta zborurile spre stațiunea turceasca Antalya cu inca un zbor in fiecare zi de marți, pe perioada 16 august 2022 – 13 septembrie 2022. "Astfel, vor fi patru curse…