- Ministrii propusi in Guvernul Orban II sunt audiati in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, de luni pana miercuri. Fiecare candidat este audiat, in sedinta comuna, de comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate corespunde sferei de competenta a viitorului…

- Audierea ministrilor in comisiile de specialitate ale Parlamentului incepe luni, iar audierea se va intinde pe parcursul a trei zile. Votul in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa fie dat pe 24 februarie. Ministrii propusi pentru cel de-al doilea Guvern Orban vor fi audiati in…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Se intampla ceva de necrezut. Pana ieri, de neimaginat. In batalia politica din Parlamentul Romaniei, in mod normal cat se poate de fireasca, partidele au ajuns sa susțina interesul adversarilor. Iar adversarii lucreaza impotriva propriilor interese. Logica fireasca a lucrurilor…

- Astazi s a votat motiunea de cenzura pentru demiterea guvernului.S au numarat voturile iar 261 de parlamentari au votat motiunea de cenzura. 139 de parlamentari au votat impotriva. Nu au fost abtineri.Senatorul PNL, Camen Harau, a votat impotriva Guvernului Orban. Parlamentarii constanteni Ion Stelian…

- In contextul moțiunii de cenzura, Marcel Ciolacu a spus ca se va intalni cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, „posibil in aceasta seara (marți seara - n.red )", dar și cu alți parlamentari.Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, inca o data, marți, ca PSD are suficiente voturi pentru…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, critica Guvernul Orban pentru intentia de a-si angaja raspunderea pe legea privind alegerea primarilor in doua tururi. Fostul presedinte al Senatului considera ca Orban incearca sa-si provoace propria demitere, cand de fapt ar trebui sa transmita un mesaj…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu intentioneaza sa sesizeze Curtea Constitutionala cu un conflict de natura institutionala intre Executiv si Parlament, in urma angajarii raspunderii Guvernului Orban pe legea bugetului de stat pe 2020.Social-democratii considera ca acest mod de adoptare…