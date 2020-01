Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul și-a angajat raspunderea in fața parlamentului pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. PSD raspunde printr-o moțiune de cenzura pe care ar urma sa o depuna joi, in speranța ca va darama guvernul.

- Guvernul a aprobat forma finala, cu amendamente, a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe care urmeaza sa-si angajeze raspunderea miercuri in Parlament, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Principalele amendamente adoptate la…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat joi seara, la B1 TV, ca parlamentarii PSD vor avea de ales intre "doua rele": fie alegerea primarilor in doua tururi, proiect pentru care Guvernul a anunțat ca iși asuma raspunderea, fie declanșarea alegerilor anticipate.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, la Palatul Victoria, ca Executivul isi va angaja raspunderea, in Parlament, pe alegerea primarilor in dou tururi de scrutin. "E vremea sa facem ce vor oamenii", a spus premierul, aratand ca sunt multi primari care doresc pastrarea acestui sistem cu alegeri intr-un…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca din punctul sau de vedere Guvernul va modifica legislația electorala prin ordonanța de urgența. „Eu cred ca vor veni cu OUG”, a zis Stanescu, despre alegerea primarilor in doua tururi. Argumentul PSD-istului…

- Presedintele a anuntat, miercuri, ca Guvernul pregateste un proiect de trecere la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. "Pot sa va spun ca in foarte scurt timp, Guvernul va promova o legislatie pentru alegerea primarilor in doua tururi", a spus Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Despre intentia…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrati vor depune o motiune de cenzura, daca Guvernul isi asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi si afirma ca nu trebuie subestimata capacitatea sa si a colegilor de a purta negocieri si de a forma o noua majoritate.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Guvernul ar trebui sa incerce varianta angajarii raspunderii in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi, in conditiile in care nu ar reusi schimbarea legislatiei prin adoptarea proiectului aflat in dezabatere la Camera Deputatilor.