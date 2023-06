Strategia Google şi Microsoft de a testa reclame în testele de inteligenţă artificială nemulţumeşte unele mărci Cei doi giganti tehnologici se intrec pentru a-si moderniza motoarele de cautare cu inteligenta artificiala care poate produce raspunsuri scrise la interogari deschise. Acest proces va schimba modul in care agentii de publicitate ajung la consumatori prin reclame pe rezultatele cautarii, o piata despre care se estimeaza ca va creste cu 10%, pana la 286 de miliarde de dolari in acest an, potrivit companiei de cercetare MAGNA. Microsoft testeaza reclame in chatbot-ul Bing AI, care a inceput sa fie difuzat utilizatorilor in februarie, prin relocarea unor anunturi traditionale de cautare si inserarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nvidia a anuntat luni ca dezvolta cel mai puternic supercomputer cu inteligenta artificiala (AI) din Israel, pentru a satisface cererea crescanda a clientilor pentru aplicatii AI, transmite Reuters. Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat…

- Nvidia, cea mai valoroasa companie producatoare de cipuri listata la bursa, a declarat ca sistemul bazat pe cloud va costa sute de milioane de dolari si va fi partial operational pana la sfarsitul anului 2023. Gilad Shainer, vicepresedinte senior la Nvidia, a declarat ca Nvidia a lucrat cu 800 de startupuri…

- CEO-ul OpenAI, Sam Altman, iși va uni forțele cu conducerea unor companii precum Microsoft și Google, saptamana aceasta, ca o intalnire secreta a elitei de afaceri și politice, care incepe la Lisabona, Portugalia. Inteligența artificiala va fi in fruntea agendei, deoarece șeful ChatGPT se va intalni…

- Vestea buna despre clonele create cu ajutorul inteligentei artificiale este ca ele nu isi pierd niciodata vocea, au intotdeauna o postura perfecta si nici macar o tornada nu ar putea sa le strice coafura. Vestea proasta este ca acestea au ajuns sa semene atat de mult cu persoanele reale incat, in unele…

- ChatGPT, de la OpenAI, și Bard, de la Google, sunt mari consumatoare de energie, necesitand ferme masive pentru a furniza suficiente date. Racirea acelorași centre de date face, de asemenea, ca chatbot-urile sa consume foarte multa apa, transmite playtech.ro .

- „Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." (Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat ce ai invatat in scoala.) Albert Einstein Ei bine, am ajuns si ziua aia. Ziua in care, fara sa ne trezeasca sentimente de vinovatie si remuscari de obraznicie, o masina,…

- Un informatician clujean a relatat recept experiența avuta cu modestul deocamdata Chat GPT, chatbot- ul lansat de OpenAI in noiembrie 2022.Acesta a fost lansat ca prototip la 30 noiembrie 2022 și a atras rapid atenția pentru raspunsurile sale detaliate și raspunsurile articulate in multe domenii de…

- Toata lumea vorbește despre ChatGPT, cea mai noua și mai stralucitoare “jucarie”, o tehnologie revoluționara, care promite ca va ușura enorm diferite activitați profesionale, dar, care reprezinta și o mare amenințare in același timp. Se preconizeaza ca inteligența artificiala va inlocui complet poziții…