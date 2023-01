Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe guverne regionale din China au dezvaluit sumele uriașe de bani pe care le-au cheltuit in lupta impotriva pandemiei, alimentand speculațiile ca aceste costuri uriașe au fost principalul motiv pentru renunțarea brusca la strategia „zero Covid”, relateaza CNN.

- Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de alerta și coordonare a raspunsului al OMS, a declarat ca OMS lucreaza cu China pentru a gestiona riscurile de creștere din nou a COVID-19, pe masura ce oamenii calatoresc pentru sarbatorile de Anul Nou Lunar, dar raspunsul țarii continua sa fie afectat…

- In plin sezon al virozelor si infectiilor respiratorii in randul copiilor, lipsesc multe dintre medicamentele antitermice sau antibioticele pe care medicii le recomandau pentru tratament. Medicii de familie spun ca problema este una care persista de cateva luni si ca atunci cand ii suna parintii sa…

- Piața globala a bunurilor de lux a facut un alt salt inainte in 2022, in ciuda condițiilor economice și de consum extrem de incerte. Și ramane pregatita pentru o expansiune suplimentara anul viitor și pentru restul deceniului pana in 2030. Industria globala a bunurilor de lux va atinge o valoare de…

- Reuniunea ministrilor de Externe din NATO, programata la Bucuresti, va aborda riscurile generate de Rusia asupra securitatii euro-atlantice si provocarile asociate modernizarii armatei Chinei, urmand sa fie reevaluata dependenta de regimuri autoritariste, afirma secretarul general Jens Stoltenberg.

- Inflexibila politica „zero Covid-19” in China și „inconsecvențele” ei au un impact negativ asupra a 75% dintre intreprinderile europene din aceasta țara, afirma Camera de Comerț a Uniunii Europene. China este ultima mare economie care menține o strategie sanitara stricta impotriva Covid-19: punerea…

- Descopera cele mai populare ținute de toamna, chiar de la vedetele preferate. Afla care sunt cele mai noi tendințe in moda și ce nu ar trebui sa lipseasca din dulapul tau in aceasta toamna. Ediția din acest an a Saptamanii Modei (Fashion Week) tocmai s-a incheiat, dar au existat cateva momente artistice…

- Șeful Pentagonului a prezentat joi o actualizare pentru 2022 a Strategiei de aparare nationala si a Posturii nucleare si de aparare antiracheta a SUA, in care Rusia este vazuta ca o „amenintare acuta” la adresa securitații SUA, in timp ce China reprezinta un risc „fundamental” pentru deceniile care…