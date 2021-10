Strategia companiei Spotify pentru a-și crește vânzările. Ținta este să atragă venituri de pe urma acestor clienți Platforma de streaming audio nu a inregistrat niciodata un profit net anual, in pofida succesului sau pe piata de muzica online. Astfel, managementul companiei a decis noi investiții. De aceasta data in resursa umana. Compania suedeza Spotify intentioneaza sa angajeze sute de persoane pentru a-si creste vanzarile de advertising in Europa si alte parti ale lumii, in conditiile in care platforma de streaming audio vrea sa isi creasca veniturile generate de pe urma clientilor care nu platesc un abonament lunar dar constituie marea masa a utilizatorilor sai, transmite Reuters. Spotify… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

