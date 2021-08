Stiri pe aceeasi tema

- Un scheleton fosilizat cu o vechime de 150 de milioane de ani, descoperit intr-un masiv muntos din sudul Chile, este stramosul crocodilului modern, a anuntat vineri Muzeul Argentinian de Stiinte Naturale, potrivit Reuters. Specia, denumita Burkesuchus mallingrandensis, a fost descoperita in…

- Un scheleton fosilizat cu o vechime de 150 de milioane de ani, descoperit intr-un masiv muntos din sudul Chile, este stramosul crocodilului modern, a anuntat vineri Muzeul Argentinian de Stiinte Naturale, potrivit Reuters. Specia, denumita Burkesuchus mallingrandensis, a fost descoperita…

- Doua baraje din regiunea autonoma Mongolia Interioara, care este situata în nordul Chinei, s-au prabusit în urma ploilor torentiale, despre aceasta a anuntat luni ministerul Apelor, subliniind ca riscurile asupra sigurantei populatiei reprezentate de infrastructura învechita în…

- Raport ONU: Turismul international nu isi va reveni pana in 2023! Turismul internațional va stagna in acest an, ceea ce va provoca pierderi de pana la 2.400 de miliarde de dolari, arata un studiu publicat miercuri de ONU. Potrivit raportului, sectorul nu isi va reveni complet pana in 2023, relateaza …

- Lumea din Coreea de Nord este „devastata” de aparenta pierdere in greutate a dictatorului Kim Jong-Un, transmite presa de stat din țara asiatica. Presa de stat nord-coreeana a difuzat declarațiile unor rezidenți din Phenian care spun ca sunt „devastați” de cat de slab a ajuns Kim, relateaza Reuters.

- Oamenii vaccinati cu serul anti-Covid dezvoltat de BioNTech cu Pfizer dezvolta niveluri „semnificativ mai mari” de anticorpi decat cei care au primit vaccinul dezvoltat de Sinovac Biotech, potrivit South China Morning Post care citeaza un studiu realizat in Hong Kong. Unii dintre cei carora…

- Oamenii vaccinati cu serul anti-Covid dezvoltat de BioNTech cu Pfizer dezvolta niveluri „semnificativ mai mari” de anticorpi decat cei care au primit vaccinul dezvoltat de Sinovac Biotech, potrivit South China Morning Post care citeaza un studiu realizat in Hong Kong, potrivit news.ro. Unii…

- Infectiile cu noul coronavirus la adulti au scazut cu pana la 80% in cinci saptamani dupa prima doza de vaccin Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, arata datele unui studiu realizat in Italia, potrivit Reuters. Este primul studiu realizat de o țara din Uniunea Europeana asupra impactului real al campaniei…