Strada Polonă are trotuare reabilitate, în urma bugetării participative Proiectul de reparații ale trotuarelor de pe strada Polona, ales in cadrul campaniei „Timișoara Decide!” 2023 a fost finalizat. Aceasta inițiativa face parte din proiectul pilot dedicat dezvoltarii cartierelor defavorizate, avand ca obiectiv imbunatațirea condițiilor de viața in zonele marginalizate ale orașului. Lucrarile in valoare de 32.000 de lei, fara TVA, au fost executate pe ... The post Strada Polona are trotuare reabilitate, in urma bugetarii participative appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

