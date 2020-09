Stiri pe aceeasi tema

- Amatorismul administrației Nicolae Robu a atins cote nebanuite, reiese din ultimul raport al Curții de Conturi dupa controlul facut la Primaria Timișoara. Auditorii au constatat ca in cazul transformarii Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT) in Societatea de Transport Public Timișoara SA (STPT)…

- Administrația condusa de Nicolae Robu sfideaza deciziile Curții de Conturi și refuza sa puna in aplicare masuri dispuse inca din 2010 in cazul terenurilor și cladirilor care au fost concesionate Piețe SA. ”Cu privire la Piața Doina, Piața Badea Carțan, Piața Dacia, Piața Soarelui și Piața Lipovei nu…

- Ultimul control al Curții de Conturi la Primaria Timișoara a scos la iveala o situație halucinanta – administrația condusa de Nicolae Robu nu are o evidența exacta nici macar in cazul numarului de strazi din municipiu. Descoperirea a fost facuta atunci cand s-a stabilit faptul ca primaria nu are o situație…

- Controlul Curții de Conturi la Primaria Timișoara a mai demontat cateva dintre temele favorite de discurs ale lui Nicolae Robu despre sumele investite in dezvoltarea spitalelor. Pentru ultimii doi ani, auditorii au constatat ca,la 31 decembrie , municipalitatea avea de platit spitalelor din subordine…

- Primaria Timișoara platește facturi umflate pentru curațenia strazilor din oraș firmei de salubritate Brantner Servicii Ecologice SRL a scos la iveala ultimul control al Curții de Conturi. Inspectorii au descoperit ca exista mai multe metode prin care banii publici sunt ”sifonați”, practic, in fiecare…

- Inca 24 de noi cazuri de persoane confirmate COVID-19 s-au inregistrat in Vrancea, de la raportarea de ieri. Numarul total de cazuri, de la inceputul epidemiei, ajunge astfel la 1105 persoane, in județul Vrancea. Totodata, județul nostru ramane pe locul doi, dupa Suceava, la numarul de cazuri raportate…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta in 2018 ca a deschis un proces prin care le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe mai multi reprezentanti ai administratiei Ciuhandu, in frunte cu fostul primar Gheorghe Ciuhandu si viceprimarii Adrian Orza si Sorin Grindeanu, sa achite un prejudiciu de peste…