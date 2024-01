Stiri pe aceeasi tema

- Peste 150 milioane de țigarete de contrabanda capturate de autoritați anul trecut, in creștere cu 40% fața de cel anterior. In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe StopContrabanda.ro . Spre comparație,…

- Autoritatile romane au capturat peste 150 de milioane de tigarete de contrabanda in 2023, iar valoarea totala a acestora pe piata neagra se ridica la aproape 110 milioane de lei (22 milioane de euro). Volumul capturilor este in crestere cu aproape 40% fata de 2022, cand autoritatile au capturat peste…

- In anul 2023, peste 150 de milioane de țigarete de contrabanda au fost capturate pe teritoriul Romaniei, la o valoare pe piața neagra de aproape 110 milioane de lei (22 milioane de euro). Volumul capturilor reținute anul trecut este in creștere cu aproape 40% fața de 2022, iar acesta este cel mai ridicat…

- In 2023 se inregistreaza cel mai ridicat volum al capturilor de țigarete ilicite in Romania in ultimii 5 ani, potrivit datelor centralizate pe ro . Spre comparație, in 2018 autoritațile romane au capturat in total 112 milioane de țigarete. Autoritațile romane au capturat peste 150 de milioane de țigarete…

- Media anuala a contrabandei cu tigarete a crescut in acest an cu peste un punct procentual, pana la 8,2% din totalul consumului, comparativ cu 7,1% in 2022, conform studiului realizat de compania de cercetare Novel.In noiembrie 2023, piata neagra a tigaretelor se situa la 8,5% din totalul consumului,…

- BCR: 1,8 milioane de clienti ai bancii utilizeaza activ GeorgeEcosistemul digital George a fost accesat de 2,25 milioane de oameni, de la momentul punerii pe piata, respectiv sfarsitul lui octombrie 2018 - prezent, iar dintre acestia 1,8 milioane au devenit deja utilizatori activi ai aplicatiei George,…

- Din cele 642.344 de intreprinderi, 328.387 activau in sectorul ”Servicii de piata”, 176.200 in comert, 77.068 in constructii, iar 60.689 in industrie. ”Comparativ cu anul 2021 numarul total de intreprinderi a crescut cu 2,9%. La sfarsitul anului 2022, sectorul industrie insuma 60.689 intreprinderi,…

- CBRE, companie de consultanta imobiliara, a lansat o analiza la final de trimestru asupra pietei imobiliare comerciale locale, detaliind situatia sectoarelor de investitii, birouri, industrial & logistic si retail. „Am inregistrat reinnoiri strategice pe piata de birouri, anticipand lipsa livrarilor…