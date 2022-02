Stop vandalizării mijloacelor de tranport în comun! Geamuri sparte, porturi USB distruse, suprafețe zgariate și desenate cu markerul permanent – acestea sunt cateva exemple de modalitați in care au fost vandalizate unele tramvaie PESA, in ultimele luni. Pentru a pastra in cea mai buna stare modernele vagoane, te rugam sa calatorești cat mai responsabil cu acestea. In plus, daca ești martorul unui act de vandalism in mijlocul de transport public, implica-te și anunța autoritațile in cel mai scurt timp, pentru ca faptuitorul sa poata fi rapid identificat! Articolul Stop vandalizarii mijloacelor de tranport in comun! apare prima data in 7est.ro -… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

