- Replici acide in adresa lui Renato Usatii si Vladimir Voronin. Igor Dodon l-a numit pe Usatii "maimuta cu grenada", iar despre Voron a spus ca e ca si calul din renumitul proverb: calul batrand adanc nu ara, dar nici brazda nu o strica.

- Fostul presedinte Igor Dodon, liderul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), i-a cerut luni presedintei Maia Sandu sa desemneze un premier pana la data de 1 februarie, atunci cand incepe sesiunea de primavara-vara a parlamentului, avertizand ca formatiunea sa va depune marti o sesizare…

- Presedintele in exercitiu, Igor Dodon, sustine ca Partidul Socialistilor este gata sa sustina un guvern propus de presedintele ales, Maia Sandu, in cazul in care este gata sa isi asume responsabilitatea pentru soarta tarii si a cetatenilor si daca crede ca poate gestiona mai bine criza decat actualul…

- Ieri, presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat convins ca Romania este fericita ca un cetatean al sau a devenit presedinte al Republicii Moldova, facand aluzie la cetatenia romana a contracandidatei sale Maia Sandu, care a castigat categoric al doilea tur al scrutinului…

- Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care se desfasoara duminica avandu-i candidati pe opozanta Maia Sandu, lidera Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) si presedintele in exercitiu Igor Dodon, sustinut de Partidul Socialistilor, este reflectat pe larg de agentiile…

- CHIȘINAU, 13 nov – Sputnik. Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a facut apel catre susținatorii lui Dodon, Usatii, Șor, Nastase, dar și ai candidaților unioniști. Aceasta ii indeamna in turul doi al alegerilor sa voteze „pentru…

- Candidata Partidului Acțiune și Solidaritate la prezidențiale, Maia Sandu, a anunțat ca nu va mai participa la dezbateri electorale cu Igor Dodon, candidat independent, susținut de Partidul Socialiștilor, transmite Radio Chișinau.Saptamâna trecuta, ea spusese ca va participa la o singura dezbatere,…

- Dupa alegerile prezidențiale vor urma remanieri la Guvern, susținte Igor Dodon. Acesta nu a vrut sa dea nume, insa a precizat ca ar fi vorba și de miniștri propuși de Partidul Democrat și de alții, propuși de Partidul Socialiștilor. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea a 4-a de la…