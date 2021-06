Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi luni, 7 iunie, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a pregati summitul liderilor Aliantei Nord-Atlantice care va avea loc saptamana viitoare si a-si coordona abordarile cu privire la Rusia si China, transmite sambata EFE, potrivit Agerpres.…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…

- Rusia a anuntat vineri ca va expulza zece diplomati americani, drept raspuns la sanctiunile adoptate de SUA impotriva sa in ziua precedenta, adaugand ca a ''recomandat'' ambasadorului american la Moscova sa revina la Washington, informeaza AFP, DPA si Reuters. ''Zece diplomati au fost inclusi…

- Președintele american Joe Biden a declarat joi ca a sosit momentul detensionarii, dupa ce a impus noi sancțiuni Rusiei, spunând ca exista înca loc pentru ca cele doua țari sa lucreze împreuna. Biden l-a îndemnat astfel pe omologul sau rus Vladimir Putin sa se abțina de la orice…

- Presedintele american Joe Biden i-a propus marti omologului sau rus Vladimir Putin, in cursul unei convorbiri telefonice, organizarea unei intalniri la nivel inalt 'intr-o terta tara' in 'urmatoarele luni' pentru a 'cladi o relatie stabila si previzibila cu Rusia', a anuntat…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…

- Presedintele american Joe Biden, care l-a descris miercuri pe omologul sau rus Vladimir Putin drept un ''ucigas'', se va intalni cu acesta din urma ''la momentul potrivit'', a transmis vineri Casa Alba, potrivit Reuters. Joe Biden ''nu va da inapoi'' si…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…