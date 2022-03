Stoltenberg: Putin a comis o mare greşeală invadând Ucraina Presedintele rus Vladimir Putin a comis o mare greseala invadand Ucraina, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, inaintea inceperii unui summit extraordinar al Aliantei Nord-Atlantice, la Bruxelles, relateaza AFP. ”Presedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski se va adresa liderilor Aliantei, iar ei isi vor analiza sustinerea in vederea ajutarii Ucrainei sa-si exercite dreptul la autoaparare”, anunta Stoltenberg. NATO urmeaza sa discute, de asemenea, despre necesitatea ”relansarii apararii pe flancul de est”, anunta secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice. In timp ce invazia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Polonia, Republica Moldova și Slovacia sunt țarile din “prima linie”, care ar putea sa primeasca sprijin de la Statele Unite, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, a declarat, miercuri, secretarul de stat american, Anthony Blinken, transmite Reuters. In același timp, Statele Unite sunt pregatite…

- Joe Biden a declarat ca forțele NATO vor fi mobilizate la granița flancului estic și iși vor apara fiecare centimetru cu toate forțele. "Vreau sa fie clar, forțele noastre nu vor fi angrenate in lupta cu trupele rusești, in Ucraina. Forțele noastre nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice severe fara precedent. „Pot afirma cu certitudine absoluta ca, daca Rusia…

- Intr-un document de 11 pagini prezentat oficialilor americani, Kremlinul a criticat SUA pentru ca nu au ținut cont de preocuparile de securitate ale Rusiei și a cerut „garanții legale” ca Ucraina nu va deveni niciodata membra NATO, relateaza publicația independenta The Moscow Times. „In absența oricarei…

- SUA considera ca amenințarea militara rusa la adresa Ucrainei este in creștere. Cele mai recente informații americane indica faptul ca Rusia continua sa construiasca forțe in jurul Ucrainei in pregatirea pentru o posibila acțiune militara in aceasta saptamana, dupa cum a declarat pentru CNN un inalt…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Statele Unite si cativa aliati ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est – Romania, Bulgaria si Ungaria, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia. Aceasta , in semn de sustinere impotriva unei Moscove…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…