- ”Niciun indiciu” nu arata ca Rusia si-a ”schimbat obiectivele” in razboiul impotriva Ucrainei, declara marti, 24 ianuarie, intr-o vizita la Berlin, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. Șeful NATO reafirma importanta livrarii a cat mai mult armament greu Ucrainei, pentru a o ajuta…

- Un criminal in serie din Rusia, condamnat pentru uciderea a cel puțin 83 de femei, a solicitat președintelui Vladimir Putin sa fie eliberat din inchisoare pentru a se alatura razboiului impotriva Ucrainei. Mihail Popkov, cunoscut sub numele de „Varcolacul” din cauza metodelor sale brutale de ucidere,…

- Guvernul rus intentioneaza sa colecteze sume mai mari de bani de la unii producatorii de materii prime, precum si de la companiile de stat, iar in paralel sa reduca cheltuieile care nu au legatura cu apararea, in contextul in care cresc costurile cu invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg.

- Statele Unite il indeamna ironic pe presedintele rus Vladimir Putin sa recunoasca realitatea Razboiului rus in Ucraina si sa-si retraga trupele, dupa ce liderul de la Kremlin a folosit cuvantul "razboi" - interzis in Rusia - intr-o conferinta de presa, relateaza AFP. Aceasta interventie militara in…

- Rusia nu are de gand sa se retraga și va folosi acalmia temporara in acțiunile militare active din Ucraina pentru o noua ofensiva, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Lenta.ru. Stoltenberg a aratat ca Kievul a propus un plan de reglementare pașnica, insa Moscova nu a acceptat…

- Unii rusi s-au alaturat armatei ucrainene pentru a lupta impotriva fortelor Moscovei, transmite CNN care prezinta cazul unuia dintre sutele, daca nu miile de soldati care lupta pentru a mentine orasul Bakhmut, actualul epicentru al razboiului, in mainile ucrainenilor. Un soldat in uniforma ucraineana…

- Reuniunea ministrilor de Externe din NATO, programata la Bucuresti, va aborda riscurile generate de Rusia asupra securitatii euro-atlantice si provocarile asociate modernizarii armatei Chinei, anunța secretarul general Jens Stoltenberg.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca nu exista niciun indiciu ca racheta care s-a prabușit in urma cu o zi in Polonia „ar fi fost rezolutul unui atac deliberat” din partea Rusiei. Potrivit lui Jens Stoltenberg, analizele preliminare indica faptul ca incidentul a fost…