Stoltenberg: NATO a „văzut unele semne” că Rusia a cerut ajutor letal din partea Chinei NATO a „vazut unele semne” ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul Moscovei in Ucraina, a declarat marți secretarul general al alianței, relateaza CNN . „Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele semne ca aceasta a fost o solicitare din partea Rusiei și ca aceasta este o problema care este luata in considerare la Beijing de catre autoritațile chineze”, a declarat Jens Stoltenberg reporterilor in cadrul unei conferințe de presa la Bruxelles. „China nu ar trebui sa ofere ajutor letal Rusiei. Asta ar insemna sa sprijine… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- John Kirby, coordonatorul de comunicare al Consiliului Național de Securitate, a declarat ca SUA ramane ingrijorata pentru faptul ca Xi Jinping, președintele Chinei, va reitera apelurile pentru o incetare a focului in Ucraina care ar avantaja doar Rusia, permițand forțelor rusești sa ramana in interiorul…

- Luni, 20 martie, China a cerut Curtii Penale Internationale (CPI) sa evite ”dubla masura”, dupa emiterea de catre acest tribunal a unui mandat de arestare impotriva presedintelui Rusiei, Vladimir Putin , potrivit AFP si Agerpres . Putin este acuzat de CPI, care are sediul la Haga, in Olanda, de crima…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Președintele Chinei, Xi Jinping intenționeaza sa calatoreasca in Rusia pentru a se intalni cu Vladimir Putin chiar saptamana viitoare, potrivit agenției Reuters , citata de Sky News. Persoane familiare cu subiectul au declarat ca cei doi președinți se vor intalni la Moscova, dar nu au oferit mai multe…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…