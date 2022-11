Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen – GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti. Inaltul oficial se afla in Romania pentru a prezida reuniunea ministrilor de Externe din NATO, care are loc marti si miercuri la Palatul Parlamentului. „Ministrii Afacerilor Externe din tarile NATO se reunesc in Bucuresti, in timp ce razboiul Rusiei impotriva Ucrainei are loc la granita cu Romania si submineaza ordinea internationala bazata…