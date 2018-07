Panica pe un drum din Prahova. Transportor incarcat cu rachete, surprins in trafic, la Bucov

Soferii care au trecut, in jurul pranzului, prin Bucov, au avut ocazia sa suprinda in trafic un transportor incarcat cu rachete, care se deplasa pe DN1B, spre Ploiesti. Din fericire, nu suntem in prag de razboi, ci ne… [citeste mai departe]